Beyoncé expulsa a un fan de un concierto por tocarle el trasero en plena actuación

DURANTE SU SHOW EN COPENHAGUE...

Que Beyoncé desata pasiones no es ninguna novedad, pero hay algunos límites que es mejor no sobrepasar con la diva... Y es que, mientras se encontraba dándolo todo y más durante su show en Copenhague, un atrevidísimo fan se lanzó a darle una 'cachetada' en el trasero. Un gesto que provocó la ira de la diva, que inmediatamente amenazó al muchacho con abandonar el recinto... ¡Cuidadito, que con Beyoncé no se juega!