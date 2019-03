La culpabilidad de un sexy atleta tras besar a Miley Cyrus

Hace unos años nadie nos diría que Miley Cyrus podría cambiar tanto. Antes la actriz de Disney era noticia por sus canciones subidas de tono o sus movimientos de 'twerking'. Parece que ahora está pasando por una etapa tranquila y, sin duda, de las más felices de su vida.

Pocas cosas le faltaban por hacer a Miley y una de ellas fue besar a un atleta gay. Ahora, él no se queda callado. Gus Kenworthy es el famoso atleta olímpico al que conoció durante las Olimpiadas de Invierno de Sochi en 2014.

Parece que este momento hizo que se convirtieran en amigos y compartieran algunos mensajes por Twitter. Hasta la cantante le invitó a su concierto de Denver en marzo del mismo año. "Nunca dormimos juntos. Tuve la oportunidad, pero sólo nos besamos", contaba el atleta. Ahora, conoce al novio de Miley y confiesa que se llevan muy bien.

"Me divertí, pero también me sentí culpable después. No estaba seguro si había sido porque de pronto estaba haciendo algo que era como, '¿Todo el mundo se siente culpable haciendo esto? ¿O es porque soy gay y realmente estoy escondiéndolo?' Pero pude hacerlo y disfrutarlo un poco. Y también sentí que era lo que debía estar haciendo", declaraba Kenworthy.

A día de hoy, ambos siguen con sus vidas por separado: Miley muy feliz con Liam y Kenworthy con el actor Matthew Wilkas.