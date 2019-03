Berlusconi a lo Vito Corleone

A simple vista ésta imagen puede parecer la escena de un película de gángsters; sin embargo, si nos fijamos bien, el personaje en cuestión no es un actor de Hollywood, pero su cara nos suena. Con un poco más de pelo, aspecto juvenil y unos cuantos kilos menos; Silvio Berlusconi posa al más puro estilo ‘El Padrino’, con pistola incluida.

Sentado cómodamente en un sillón de lo que parece su despacho, Berlusconi mira con arrogancia a la cámara mientras sostiene unas gafas de sol oscuras; y parece ignorar la existencia de una Magnum 357 encima de su mesa.

Como publica ‘El Mundo’ que se hace eco de ‘DailyMail’ , ésta imagen fue captada en 1977 cuando el primer ministro italiano contaba con tan sólo 41 años; pero su carrera ya apuntaba alto. Era la época de apogeo de la mafia italiana, y parece que con ésta fotografía se quería representar la defensa que necesitaban los grandes empresarios para protegerse de ella.

Por aquélla época el imperio Berlusconi empezaba a crecer como la espuma; de hecho poco después de la captación de ésta imagen, el italiano compraría el periódico Il Gionale y abriría un canal de televisión.

La fotografía ha tardado tanto en salir a la luz porque su autor, Alberto Roveri , no estaba nada convencido con ella: "En aquella época no me gustó la foto y no quise publicarla”. Ahora sale a la luz pública no exenta de polémica. ¿Sería Berlusconi un buen candidato para la cuarta entrega de ‘El Padrino’?