Ben Stiller revela que padeció cáncer de próstata

Ben Stiller nos ha dejado muy sorprendidos tras revelar en un programa de radio, 'The Howard Stern Show', que hace dos años fue diagnosticado de cáncer de próstata.

"Salió de la nada. Yo no tenía ni idea. Al principio no sabía qué me iba a pasar. Tuve mucho miedo. Se detuvo todo en mi vida. No podía planear ninguna película porque no sabía qué me iba a suceder", revelaba el intérprete de 'Zoolander'.

Unas declaraciones que el actor ha querido lanzar para intentar concienciar a los hombres de lo necesario que son los chequeos médicos, ya que como asegura estos fueron los que le salvaron la vida: "Si no hubiera sido por el examen no sé qué me habría pasado. Quería hablar del tema porque creo que esta prueba salvó mi vida".

Después de realizarle varias biopsias y revisiones, los médicos decidieron intervenirle: "Los hombres temen realizarse esta prueba porque, de salir positiva, los tratamientos que conlleva tratar este cáncer pueden provocar dos cosas: incontinencia e impotencia"