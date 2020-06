Ben Affleck y Ana de Armas se han convertido en una de las parejas más mediáticas de Hollywood. Vayan donde vayan los paparazzi les persiguen, de ahí que intenten salvaguardar su intimidad teniendo un as en la manga.

Este ha sido el caso del actor, que al parecer tiene un segundo perfil de Instagram que hace unos días sacaba la luz la periodista Kelsey Weekman, de Verizon Media y In the Know, con pantallazos con los que quería demostrar que había descubierto un segundo perfil de Ben.

"Estaba comprobando si él y Ana de Armas se siguen en Instagram y encontré una cuenta sospechosa que ella sigue con el nombre 'Ben' y no hay ninguna manera de que no sea él", comentaba la redactora.

¿Quieres saber todos los detalles de esta historia? ¡Dale arriba al play!

Seguro que te interesa...

La broma de los hijos de Ben Affleck a Ana de Armas que demuestra lo bien que se llevan