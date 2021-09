Una de las ex de Ben Affleck se pronuncia sobre su regreso con Jennifer López a la alfombra roja del Festival de Venecia

El mundo no deja de comentar las imágenes que nos dejaron Ben Affleck y Jennifer López en su aparición por la alfombra roja del festival de cine de Venecia, en la premiere de la película 'Última noche en el Soho'. Incluso una de las famosas ex del actor no se ha podido resistir a comentar sobre el tema.

Es la primera vez en 18 años que la pareja vuelve a aparecer junta en una alfombra roja, mostrándose muy cariñosos, por lo que el hype es entendible. Definitivamente, son la pareja del momento.

Una de las ex de Ben Affleck no ha sido menos, y ha dejado un comentario en un post de Instagram en la que salía la pareja en la alfombra roja. No ha sido ni más ni menos que la mismísima Gwyneth Paltrow. Para los que no se acuerden, Ben y Gwyneth se enamoraron durante el rodaje de la película 'Shakespeare in Love', y estuvieron juntos tres años, hasta que rompieron finalmente en el año 2000.

"Vale, esto es adorable" esas fueron las palabras de Gwyneth Paltrow en la publicación que subió Mariel Haenn, la estilista de Jennifer López. La actriz mantiene una relación amigable con sus exparejas, como es el caso de Affleck.

Van muy en serio

Jennifer López y Ben Aflleck parecen haber retomado la relación como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos. Más enamorados que nunca, ya están mirando casas en Bel-Air para mudarse juntos. Pero eso no es todo. La pareja estuvo dos años prometida antes de separarse. Ahora, los rumores de boda vuelven a estar a la orden del día.

Según una fuente cercana a la pareja, tal y como publica la revista ¡OK! El actor está deseando pasar por el altar con JLo para "no volver a perder el tiempo".

