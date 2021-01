Las imágenes que muestran cómo se encuentra Ben Affleck tras su ruptura con Ana de Armas

El actor Ben Affleck ha sido visto por primera vez después de que se hiciera oficial que había roto su relación con la actriz Ana de Armas. Aunque hasta el momento se desconocen los motivos de dicha ruptura, algunos medios apuntan a que todo se debe a que ambos llevan dos ritmos de vida totalmente opuestos.

Mientras salía a la puerta de su casa para recoger un pedido que le había llegado de una famosa cafetería, unos fotógrafos han pillado al actor. En las imágenes se le puede ver aparentemente serio y vestido de estar por casa. Hasta el momento, la expareja de actores no ha dado declaraciones al respecto después de que este lunes la prensa se hiciera eco de su ruptura.

Ben Affleck | GTRES

Eso sí, justo horas después de que se conociera la noticia, unos fotógrafos captaron el momento en el que se ve a un hombre tirando a la basura un póster de la actriz que tenía en casa del que era su pareja hasta hace unos días. Incluso llegaron a decir que quien estaba tirando la imagen a la basura era el propio Ben o su hermano Casey Affleck.

El pasado lunes, cuando la noticia salió a la luz, algunos medios apuntaron que todo se debía a que la intérprete se encuentra en un buen momento de su carrera profesional, lo que hace que tenga que estar viajando continuamente y esto habría provocado que el que era su pareja se sintiera solo cuando ella no estaba, y al parecer Ben no estaría acostumbrado a esa independencia.

A esto se le añade que, al parecer, la actriz no quería vivir en Los Ángeles, pero debido a que los tres hijos de Ben, fruto de su relación con Jennifer Garner, están allí, el actor no quería cambiar su residencia, por lo que en un principio decidieron quedarse en la casa en la que ahora ya no vive Ana.

