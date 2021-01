El detalle en la basura que deja claro que por parte de Ben Affleck y su familia la relación con Ana de Armas ha finalizado

Ana de Armas y Ben Affleck han puesto punto y final a un año de relación. La historia de amor que nacía justo antes de la pandemia y de la que hemos sido testigos a lo largo de todos estos meses ha terminado, aunque hasta el momento ninguno de los protagonistas se ha manifestado al respecto.

Así, según varios medios estadounidenses, son múltiples las versiones sobre su ruptura: mientras que unos señalan que fue decisión de la actriz, otros creen que Ben no estaba dispuesto a tener más hijos. Además, otros afirman que Ana no quería vivir en Los Ángeles, pero que a Ben no le quedaba más remedio porque sus hijos están allí. Hasta se ha llegado a decir que la ruptura tuvo lugar por teléfono y que fue amistosa.

Lo que sí ha quedado claro es que para Ben y su familia la separación es todo un hecho. No hay más que ver las imágenes que se han vuelto virales a través de las redes sociales publicadas por el Daily Mail, para ser testigos del objeto que ha acabado en la basura de la residencia del actor y que deja claro en qué punto está su relación con Ana.

Se trata de un póster tamaño natural de la intérprete que ha acabado en el cubo junto al resto de desperdicios. Y aunque algunos pensaron que la persona que se deshacía de 'Ana' y que estaba camuflada tras el gorro y la mascarilla era el propio Ben, muchos apuntan a que en realidad se trataba de su hermano, el también actor Casey Affleck.

Lo que está claro es que pocos se esperaban este desenlace, y son muchos los seguidores de Affleck que temen que esto le lleve ahora a recaer en su adicción al alcohol.

