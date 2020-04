Ben Affleck y Ana de Armas son la pareja del momento. Desde que salieran a la luz las imágenes de los tortolitos durante sus paradisíacas vacaciones por Cuba y Costa Rica, se han vuelto inseparables.

Esta semana sí que vimos al actor saliendo de casa de su exmujer, Jennifer Garner, en la que vive con los tres hijos que tienen en común, con gesto serio, sobre todo cuando vio a los paparazzi. En esta ocasión no le acompañaba Ana, y es que parece ser que en lo de presentarle a sus hijos todavía no han llegado a un acuerdo Ben y su ex.

Pero según revela el porta Show News, sí que él estaría dispuesto a dar muy pronto un gran paso en su relación con la actriz de origen cubano. Y es que según podría haber revelado a su entorno más cercano, quiere convertirse en padre junto a Ana y formar una familia con ella.

¿Se lanzará la pareja a dar este paso tan importante? Tiempo al tiempo…

