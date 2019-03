Ben Affleck, Alessandra Ambrosio y Hilary Duff disfrutan en familia de la fiesta de Halloween

LOS DISFRACES NO FALTARON EN UN DÍA HECHO PARA LA ‘PARTY’

Al otro lado del charco, nuestros famosos celebran Halloween como si no hubiera mañana. En pareja, en familia, de fiesta o llamando de puerta en puerta, hasta los Obama festejan este día. Los disfraces más variopintos no faltan y los pequeños de la casa disfrutan como enanos. Ben Affleck, Sandra Bullock, Alessandra Ambrosio o Hilary Duff han disfrutado de este día como niños. ¿Quieres saber quién no se ha perdido eso del ‘truco o trato’?