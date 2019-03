Bella Thorne y Tyler Posey han sido pillados juntos besándose

¡Bella Thorne tiene novio! No tenemos confirmación de la actriz ni se han dejado ver en un photocall, pero las imágenes de la actriz besándose en plena calle con Tyler Posey demuestra que entre ellos hay más que una bonita amistad. Después de romper con Gregg Sulkin, confirmaba su bisexualidad besando a la exnovia de su hermano pero parece que la intérprete tiene ocupado de nuevo el corazón.

"Están pasando el pasando el rato y probando para ver hacia dónde va su relación", afirma una fuente cercana a E! News. Según la misma, por el momento, su incipiente historia no es algo serio y apenas llevan conociéndose cinco semanas por lo que todavía es pronto para ponerle nombre.

A pesar de esta información, las fotos en las que aparecen juntos no deja lugar a dudas la complicidad entre ambos. Además Thorne compartió un par de publicaciones junto al actor. En 2015 ya hubo rumores de un posible noviazgo, pero la intérprete negó todo tipo de especulación respecto al tema. ¿Cómo le habrá sentado a Gregg las imágenes de su ex con su amigo? Sí, el ex de Bella es amigo de su nuevo ligue. ¡La cosa está que arde!