Bella Thorne se convierte en un referente feminista después de las críticas por no depilarse las piernas

Bella Thorne no para de revolucionar las redes sociales con sus looks y con su aspecto. La primera polémica llegó después de su cambio de look, cuando recurrió a ese tinte colorido que algunos en las redes sociales denominaron 'pelo semáforo'. Ahora, un observador usuario de Twitter ha vuelto a poner a la actriz en el punto de mira.

Publicó una foto de Bella en la alfombra roja de los American Music Awards acompañada de otras imágenes más detalladas demostrando que la actriz no se depila las piernas, acompañadas de un mensaje que dice: "@bellathorne es hot, bella, sexy, perfecta, pero WTF DEPILA TUS PIERAS!!".

Y aunque no suele ser lo normal, porque por norma general cuando los famosos reciben críticas suelen ofenderse o ignorarlas, Bella decidió responder. De forma concisa y contundente, la actriz citó el tuit de su hater y añadió: "HAHAHHA NEVER". Esta respuesta se ha convertido en un referente de la defensa feminista que sostiene la idea de que todas las mujeres pueden conservar su cuerpo de la forma que quieran.

El revuelo continuó, y defensoras de la postura adoptada por Bella la apoyaron creando el hashtag #PrincessesHaveHairToo.