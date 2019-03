Bella Thorne rompe con Gregg Sulkin después de un año de relación

Bella Thorne y Gregg Sulkin han roto. Sí, esa pareja que solía profesar su amor en las redes sociales y daban envidia por su idílica relación sumada al éxito profesional de ambos han anunciado que "después de mucho pensarlo y examen de conciencia han tomado la difícil decisión de terminar su relación".

Los fans de la actriz no solo se han preocupado por cómo se encuentra sino también de quién quedará a cargo los gatos que tiene. Thorne ha aclarado que ella será la responsable de cuidar a las dos mascotas. Siempre activa en las redes sociales, Bella ha confesado cómo está después de la ruptura en sus redes sociales "también estoy muy triste, Gregg me ayudó en un momento muy duro, no podría estarle más agradecida". Con sus palabras la intérprete demuestra que la dificultad de compatibilidad en sus horarios ha degastado su relación y no la falta de cariño.

La actriz ha publicado en su perfil de Instagram una imagen donde se puede leer "el esfuerzo es atractivo". Además, añade como título "etiqueta a alguien que debería intentarlo una vez, #amor". ¿Querrá decir que está pensando dar una segunda oportunidad a Gregg?