Bella Thorne revela que ha llegado a llorar cada noche por culpa de su acné

Bella Thorne ha revelado cómo ha sufrido por culpa de su batalla contra el acné. La actriz ha querido concienciar a todos las jóvenes que tienen este problema para que no pasen por lo mismo que ella. Además, ha querido denunciar las críticas que recibía a través de las redes sociales sobre su aspecto físico. "Solía llorar cada noche porque pensaba que tenía un aspecto horrible. Solía leer comentarios sobre mi cara, mi piel, mi nariz, mis ojos e incluso había gente a la que no le gustaban mis lunares" , ha admitido en una reciente entrevista para InStyle.

Igualmente, la actriz ha explicado las inseguridades que le creó las opiniones negativas sobre su rostro: "Suena tonto decir que me preocupaba tanto por mi cara, pero cuando eres una niña perjudicaba a mi autoestima". También añade "es increíble cómo la gente me miraba por tener espinillas", recuerda la intérprete. Thorne ha señalado que su mecanismo para hacer frente a las críticas era "intentar reírse y no pararse en la parte negativa de la vida".

Bella ha querido, con sus declaraciones, ayudar a miles de jóvenes y ha animado a sus seguidores a compartir fotos de su rostro sin maquillar para "inspirar a las niñas a sentirse orgullosas de su aspecto".