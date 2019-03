Bella Thorne quiere ser como Kendall Jenner

Y es que si algo tenemos claro es que la actriz se ha propuesto romper con su papel de estrella infantil y, como decíamos, lo está consiguiendo en tiempo récord. Desde que puso fin a su relación con Gregg Sulkin lleva unos meses que no para de protagonizar escándalos y subir la temperatura en las redes sociales con sus provocadores posados y presumiendo de curvas y vientre plano cada vez que puede.

Bella Thorne , que es muy activa en las redes sociales, comentaba con sus seguidores de Twitter la intención de hacerse un nuevo piercing y de imitar a Kendall Jenner : " Así que me pondré un piercing en el pezón #HaciendoUnKendall #Inspirada ", escribía en las redes sociales. Al poco tiempo compartía su primera foto en su cuenta de Snapchat con su nuevo piercing en el pezón , igual que Kendall y Kylie Jenner o Bella Hadid entre otras.

Bella Thorne proudly shows off her new piercing https://t.co/wu6MMQXEIZ pic.twitter.com/Wq6nnKQkNF