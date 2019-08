Bella Thorne siempre se ha mostrado sin complejos y de lo más natural con todos sus seguidores de Instagram. Recientemente la actriz ha publicado unas fotografías completamente desnuda que las ha acompañado con una reflexión de lo más profunda, donde hablA de los abusos sexuales que sufrió cuando era pequeña.

Un mensaje donde habla de las inseguridades y los miedos, el cual ha sido muy aplaudido por su seguidores por abrirse tanto a través de su último post.

"¿Qué me pasa? ¿Por qué siempre necesito la aprobación de todo el mundo, pero sobre todo de los hombres?...¿Por qué? Por qué no puedo aceptarme a mí misma. Por alguna razón en mi cabeza no soy lo suficientemente buena", ha comenzado explicando las inseguridades que tiene, añadiendo lo mucho que le gustaría quererse a sí misma: "No soy buena ni para él ni para ella ni para nadie. Y si no soy buena para él pues busco al siguiente él o ella. Pero, ¿por qué no puedo buscarme a la siguiente yo? Encontrarme y aceptarme".

La actriz ha continuado confesando que ella es así por cómo la trataron de pequeña, por todos los abusos que ha sufrido: "¿Soy así porque he sido agredida toda mi vida? Expuesta al sexo desde una edad tan temprana, y es por eso es lo único que puedo ofrecer al mundo...Pero no importa lo que me haya pasado. Lo que importa es lo que me está pasando ahora. No puedo culpar mi infancia, de hecho no puedo culpar a nadie por nada. Solo puedo culparme a mi misma".

Un mensaje donde aclama la seguridad en uno mismo para poder quererse y aceptarse, donde ha confesado el miedo a no ser suficientemente buena y no ha dudado en mostrarse de lo más vulnerable con sus más de 21 millones de seguidores. Algunos de ellos como Demi Lovato no ha dudado en escribir en su post: “Muy inspirador. Nunca me he sentido más identificada. Eres preciosa. Muchas gracias por tu vulnerabilidad ángel", ha escrito entre miles de corazones.

