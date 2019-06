Bella Thorne se adelanta al hacker que la chantajeaba y publica sus fotos desnuda

Bella Thorne le ha plantado cara a un hacker que no dejaba de chantajearla con ciertas fotos en las que sale desnuda, y finalmente ha optado por desnudarse ella misma en Twitter para impedir que siga haciéndole más daño.

La ex estrella Disney no ha dudado en mandar un claro mensaje junto a las imágenes en las que sale mostrando sus pechos desnudos: "En las últimas 24 horas he sido chantajeada con mis propios desnudos . Esta noche podré dormir mejor sabiendo que he recuperado mi poder. No puedes controlar mi vida y nunca podrás. Que te jodan a ti y al poder que crees que tienes sobre mí", escribía la joven.

Según indica la actriz en el mismo texto, hay más celebridades que están sufriendo este tipo de abuso, algo contra lo que ánima a rebelarse y no dejarse controlar.