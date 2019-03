Bella Thorne está buscando novia

Bella Thorne consiguió revolucionar las redes sociales después de confesar públicamente que era bisexual cuando una de sus fans le preguntó que si sentía atraída por las mujeres. Desde entonces, aunque ha tenido encuentros con chicas, sus últimas relaciones han sido con hombres, pero parece que se ha cansado del género masculino y quiere probar suerte con las mujeres.

Después de su largo romance con Gregg Sulkin, su apasionado noviazgo con Tyler Posey y su breve relación con Charlie Puth, Bella quiere volver a enamorarse. La actriz ha concedido una entrevista de lo más personal a Harper's Bazaar donde además de asegurar que está muy conforme con su imagen actual, que ha provocado que se frene su carrera profesional, ha hablado sobre su vida sentimental.

Tal y como ha declarado la actriz, está dispuesta a enamorarse de nuevo: "He hecho 'cosas' con otras chicas, pero ahora quiero salir con una de verdad. Nunca logro diferenciar si una chica está ligando conmigo o si simplemente quiere ser mi amiga. Y no quiero tratar de ligar con alguien si en realidad solo está tratando de ser amable. Qué pasaría si trato de besarla y me dice: 'Solo quiero ser tu amiga, no puedo creerme que hayas cruzado el límite de esta manera'. Siempre me siento muy confusa acerca de lo que esperan de mí".

Parece que a Thorne no le gusta estar soltera, y este está siendo uno de los periodos más largos de su vida sin pareja y le está costando acostumbrarse. "Estoy jodidamente soltera. No podría estar más soltera. Esta es la temporada más larga que he pasado soltera en toda mi vida... Hay muchas reglas no escritas sobre el mundo de las citas que no me gustan. De poder elegir, prefiero serle fiel a una persona y entregarme completamente. No me gusta tener a un montón de chicos mandándome mensajes si en realidad no sé qué quiero de ellos. Es lo peor", comentaba la artista.