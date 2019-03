Bella Thorne confiesa en Twitter que es bisexual

Bella Thorne ha confesado en Twitter que es bisexual. Una seguidora de la actriz le preguntó: "¿Eres bisexual?" y ella respondió sin más rodeos: "Sí". Además de este bombazo, la cantante podría estar saliendo con su excuñada Bella Pendergast. ¡Cuántas sorpresas!

Más de 30.000 me gustas y más de 17.000 retuits ha tenido el famoso "yes" en la red social, donde una gran cantidad de seguidores de la actriz de 'Shake It Up', de Disney Chanel, le han arropado y se han vuelto locos con semejante noticia. Algunos ya empiezan a nombrarla como la 'Reina de la bisexualidad'.

Hace una semana se hacía pública la noticia de que Thorne y Gregg Sulkin -que mantenían una relación sentimental desde hace un año- habían puesto punto y final a su historia de amor: "Nuestras agendas hicieron que vernos fuera difícil, y decidimos que por ahora esto es lo mejor", confesaron en un comunicado para People.

Bella Thorne y Gregg Sulkin, su primer San Valentín | Agencias

Fue una imagen con dos Polaroids en las que aparece besándose con Pendergast, que ella misma subió en su perfil de Snapchat, lo que hizo saltar las alarmas en las redes sociales. ¡Bravo por esa valentía! A los fans les ha encantado.