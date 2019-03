Bella Thorne celebra su primer aniversario junto a Gregg Sulkin

Bella Thorne está feliz junto a Gregg Sulkin y se le nota. Tras un año de relación, la actriz ha publicado un divertido vídeo donde hace el tonto con su novio. Además, añadió unas bonitas palabras: "Feliz aniversario a este hombre guapo que tengo la suerte de llamar mío".

En las imágenes podemos ver cómo besa a su chico y además intenta lamerlo. "Por favor dame uno más", se puede escuchar en el vídeo. Pero el actor no concedió del todo los deseos de su chica que se tuvo que conformar con un beso en la frente. Para celebrar ese año de amor, la pareja se decantó por soltar la adrenalina de sus cuerpos y tirarse en paracaídas. ¡Qué valientes!

Después de que la protagonista de 'Famous in love' proclamase su amor a los cuatro vientos, las críticas se han cebado con la actriz. "Me dan ganas de darle un puñetazo", afirmó una internauta y otra respondió: "A mí también. Me revuelve el estómago". La actriz ante esto comentarios no dudó en responder con las siguientes palabras: "Así que quieres darle un puñetazo a una mujer solo porque hace el tonto con su novio. Me alegro de ver que las mujeres nos apoyamos entre nosotras", sentenció.