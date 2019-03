Bella Thorne aclara en Twitter que ha mantenido relaciones con mujeres

Bella Thorne confirmó en su perfil de Snapchat que era bisexual, junto a una imagen en la que aparecía besándose con Bella Pendergast, su amiga y expareja de su hermano. Sin embargo, más tarde confirmaron que solo eran dos amigas que estaban bromeando -aunque las declaraciones de Thorne sobre su orientación sexual sí que eran reales-. Al enterarse de esto, los fans de la actriz se han mostrado escépticos con su bisexualidad en Twitter, donde han inundado a la actriz con preguntas sobre su orientación sexual. Bella Thorne y su excuñada, Bella Pendergast, besándose | Snapchat "¿Cómo puedes saber que eres bisexual si nunca has tenido relaciones sexuales con una mujer?", le decía una fan a Bella. Ella contestó: "¿Yo he dicho alguna vez que no las haya mantenido?". Como las preguntas no cesaban, algunos usuarios ayudaron a la intérprete a explicárselo a sus seguidores, como es el caso de Megan Puleri, quien dijo: "¿Cómo puedes saber tú lo que eres si todavía no te has dado el primer beso? El contacto sexual no determina la orientación sexual". Finalmente los usuarios acabaron entendiendo lo que les decían y les dieron las gracias, tanto a Bella como a Megan y otros que respondieron, por ayudarles a aprender cosas nuevas.

@bellathorne @jeffhightower also u don't need to kiss or have sex with both genders before knowing you are bi???? — Laura (@naomealopra) 21 de septiembre de 2016

@bellathorne @jeffhightower how do u know ur straight if you've never had ur first kiss? Sexual contact doesn't dictate sexual orientation — Megan Puleri (@MeganJPuleri) 22 de septiembre de 2016