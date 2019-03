Bella Hadid, pillada viendo fotos de The Weeknd cuando piensa que nadie la observa

A pesar de que Bella Hadid triunfó de nuevo con sus alas desfilando en China para Victoria's Secret, parece que la modelo no está atravesando por su mejor momento…

Hace tiempo la modelo se enfrentaba a una dura ruptura con The Weeknd después de que este comenzase una relación, la cual nos pilló a todos por sorpresa, con Selena Gomez. Pero parece que tras la vuelta de la exniña Disney con su exnovio Justin Bieber, Bella y The Weeknd podrían estar planteándose darse una nueva oportunidad.

Y es que tras la recientemente visita que el cantante le hacía a su exnovia en su apartamento, la modelo ha sido fotografiada (cuando pensaba que nadie la estaba viendo) observando fotos de The Weeknd en su móvil durante el viaje de vuelta de Shangái tras el desfile de la firma de lencería. Como podemos ver en las imágenes publicadas por el Daily Mail, está claro que la top no ha olvidado a The Weeknd.