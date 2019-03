Bella Hadid deja de seguir en Instagram a Selena Gomez tras su relación con The Weeknd

Aunque aún no se puede confirmar la información, porque no se sabe si en algún momento se siguieron, todo apunta a que Bella Hadid no soporta que su exnovio rehaga su vida sentimental. Detrás de un simple 'unfollow' se esconde el resentimiento de la modelo , que no ha conseguido superar su relación. Pero seguimos esperando a que cualquiera de los tres implicados en este triángulo amoroso hagan algún comentario al respecto.

Se rumoreaba que el encuentro entre ellos fue bien, aunque a la modelo le afectó mucho encontrarse con su ex. Pero ahora parece que las cosas se han complicado. Las recientes imágenes que han salido a la luz del paseo romántico por las calles de Los Ángeles de Selena Gomez y The Weeknd , donde han compartido besos y muestras de cariño , ha sentado muy mal a la modelo, que según han desvelado un grupo de fans de Selana, habría dejado de seguir en Instagram a la cantante.

Bella Hadid y The Weeknd consiguieron acaparar todas las atenciones en el desfile de Victoria's Secret de finales del pasado año. El Fashion Show de la emblemática casa de lencería les unía de nuevo después de su reciente ruptura. The Weeknd puso música al desfile mientras la modelo recorría la pasarela. Un momento muy importante para ella, que se colgaba las alas por primera vez. La tensión entre ellos fue más que evidente , aunque Bella hizo todo lo posible por esclarecer la polémica mediante su cuenta de Instagram.

PICTURED: Selena Gomez tenderly kisses The Weeknd as they cuddle up for steamy PDA https://t.co/3kQ1XikQfs pic.twitter.com/P0Giuy6maY