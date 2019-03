Barron, la exclusiva vida del hijo de Donald Trump

Después de tres matrimonios y dos divorcios, Trump, de 70 años, tiene familia numerosa. Aunque con diferentes madres, el actual presidente de Estados Unidos tiene cinco hijos. El más pequeño, Barron Trump, es resultado de su matrimonio con Melania, 24 años más joven que él, su actual mujer y primera dama estadounidense, y será el único que vivirá en la Casa Blanca.

El pequeño Trump tiene 10 años, y ya tiene claro que quiere dedicarse a los negocios. Le gusta vestir con traje y jugar al golf, y según ha declarado su madre, aunque físicamente es una mezcla de los dos, tiene la misma personalidad que su padre y por eso le llama 'Little Donald'. "Es un chico mentalmente muy fuerte, muy especial e inteligente. Es independiente y obstinado y sabe exactamente lo que quiere. Es una mezcla de nosotros en apariencia, pero su personalidad es idéntica a la de su padre", declaró Melania en una entrevista para una publicación alemana. Y también sabemos que los discursos de su padre no son lo que más le entretenga, el pasado martes, después de que Trump saliese victorioso de las elecciones, vimos cómo el pequeño de los hijos del presidente no podía disimular sus bostezos y cara de sueño por más que lo intentó.

Los gustos de 'Little Donald' despertaron muchas preguntas y la 'supermodelo' Melania, como le gusta llamarla a Trump, concedió una entrevista a GQ donde aseguró que su hijo no era ningún niño raro. Según dijo es "muy independiente y creativo".

Al parecer, es una gran aficionado del golf, deporte que le une mucho con su padre, pues hacen todo lo posible por practicarlo juntos los fines de semana. Lo que debe ser más complicado es su relación con el resto de hermanos. La más pequeña de las hijas de Trump es Tiffany, de 22 años. El pequeño, de 10 años, está más cerca de sus sobrinos que de sus hermanos.