Seguro que Katy Perry empieza a tener más cuidado con sus escotes a partir de ahora. 'Barrio Sésamo' ha decidido no emitir el capítulo en el que la cantante y Elmo interpretaban una parodia del tema 'Hot and Cold'. El motivo es que las asociaciones de padres de EEUU consideran que el escote de su vestido es demasiado sugerente para los niños.



Aunque el vídeo ya circula por la red, los productores del popular programa infantil han optado por no difundirlo para evitar problemas con los padres. Piensan que ese escote no es lo más adecuado para un programa infantil: "Es demasiado grande".



El vídeo iba a ser emitido en el especial de Nochevieja del conocido programa, pero ahora tendrán que buscar a una sustituta algo 'más recatada' que Katy. O bien que la cantante eliga un vestido algo menos sugerente. ¿Se pondrá Katy un jersey de cuello vuelto para que le dejen participar?