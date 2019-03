Barbara Palvin, exángel de Victoria's Secret, tachada de gorda tras posar para Sports Illustrated

La que fuera ángel de Victoria's Secret hace unos años, Barbara Palvin, ha aparecido entre las páginas de la revista Sports Illustrated en un especial de trajes de baño. La modelo sale posando en la playa con diferentes bañadores y bikinis luciendo su cuerpo, aunque no ha conseguido la expectación que esperaba, pues muchos lectores la han tachado de 'gorda'.

"Wow, he recibido algunos comentarios feos en los que me llaman gorda. No estoy tan delgada como cuando tenía 18 años, pero no me considero gorda", ha escrito Palvin en su cuenta de Instagram. Y no nos extraña nada, pues la joven de 22 años mide 1,72 y pesa 55 kilos, unas medidas espectaculares e incluso envidiables.

Pero no todo han sido críticas negativas, pues multitud de seguidores de Barbara no han dudado en mostrarle su apoyo con comentarios del tipo "Tu figura es perfecta, no te dejes llevar por los haters", "Si ella esta gorda, yo soy una ballena" o "Así es como debe ser una mujer".

La portada de este especial ha sido para Ashley Graham, una modelo de talla 44 que no tiene ningún problema en mostrar sus curvas. Últimamente, las chicas 'curvy' están totalmente en boga con el objetivo de reivindicar a la mujer real del mundo XXI, aunque nos parece un poco exagerado que metan a Barbara dentro de este saco.