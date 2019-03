Bárbara Mori, la protagonista de 'Rubí', se convertirá en abuela a los 38 años

Un nuevo drama ha aflorado en tierras mexicanas, esta vez ligado a la popular protagonista de la serie 'Rubí', Bárbara Mori, que a sus 38 años acaba de saber que va a ser abuela. Pues sí, el hijo de la intérprete, Sergio, va a convertirse en padre a la tierna edad de 18 años y tendrá que hacerse cargo de un bebé fruto de su relación con Natalia Subtil, de 28 años.

Parece ser que la vida de telenovela de Bárbara no se limita solo a la ficción, pues aparte de este embarazo imprevisto, poco después de anunciar la buena nueva, Sergio y Natalia decidieron acabar con su romance, que desafortunadamente no ha durado mucho más de cinco meses.

Como no podía ser de otra manera, la prensa no tardó en hacerse eco de la noticia con unos titulares que han puesto en el ojo del huracán al futuro padre. "El hijo de Bárbara Mori deja embarazada a su novia, pero no quiere hacerse responsable del bebé", rezaban algunas cabeceras. Una polémica que el padre del implicado, Sergio Mayer, quiso desmentir convocando a los medios en una rueda de prensa.

Así, Sergio padre y Sergio hijo se plantaron ante los medios y el joven explicó: "Acepto y reconozco que a pesar de la gran diferencia de edad mantuve una relación con ella pensando, tal vez por mi inmadurez, que irían bien las cosas. A los días de cumplir mi mayoría de edad y a las pocas semanas de relación decidí irme a vivir solo y unos días después ella se vino conmigo. Este niño es una de las bendiciones más grandes que te puede dar la vida y soy consciente de la responsabilidad que esto implica y haré todo lo posible para, dentro de mis posibilidades, poder cubrir todas las necesidades de mi hijo".

Mayer, por su parte, comentó que Natalia era una "señora" de 28 años que estuvo casada anteriormente y no pudo tener hijos con su marido. Además, recalcó que ellos no se iban a hacer cargo de la manutención del bebé y añadió que iba a pedir una prueba de paternidad para cerciorarse de que ese niño era de su hijo. En cuanto a Bárbara, de momento no ha querido hacer declaraciones. ¡Vaya culebrón!