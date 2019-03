Bar Refaeli y Sarkozy junior, ¿romance a la vista?

LA NOCHE PARISINA SE RINDIÓ A SUS PIES

La ex de Leo DiCaprio disfruta de su soltería como nadie. La joven ha sido vista en compañía de un reputado Dj y amante de las fiestas... No, no. No es Pocholo su nueva conquista sino... ¡El hijo de Sarkozy! Parece ser que el muchacho no comparte con su padre el gusto por la política pero sí por las mujeres de altura. Bar y Pierre se lo pasaron bomba en una discoteca parisina y no se despegaron en toda las noche... Incluso se regalaron algún que otro beso... ¡Menuda noche que pasaron!