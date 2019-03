Bar Rafaeli, Kate Moss o Leonardo Dicarpio eligen España para disfrutar de sus vacaciones de verano

En España hay un verbo que ningún país puede imitar y es que ni las ‘celebs’ pueden resistirse a españolear durante sus vacaciones de verano. Por eso los VIPs internacionales aprovechan su descanso estival para trasladarse hasta nuestras playas y disfrutar de las maravillas de nuestro país. Sin lugar a duda Ibiza es el destino favorito por las ‘celebs’ más ‘chics’, aunque su isla vecina Formentera le está haciendo la competencia últimamente. Mientras que Marbella es la favorita de las celebrities más glamurosas.

Ibiza es la reina indiscutible en cuanto a destino vacacional de celebrities y es que no hay famoso que se precie que no se acerque a remojar sus posaderas en las aguas de la isla pitusa. Entre los internacionales que han elegido Ibiza como destino encontramos al guapísimo de Zinedine Zidane a bordo de una barca hinchable junto a su mujer y su hijo. Otro que se ha dejado ver por los chiringuitos de la isla ha sido el cantante Liam Gallagher. Y cómo no podía faltar a su cita estival con la isla balear Paris Hilton y su ‘churri’ River Viiperi.

Aunque Ibiza sea la más solicitada, su isla vecina le está haciendo una dura competencia y muchas estrellas han cambiado este año las playas de ibicencas por las de Formentera. Este es el caso de la modelo Bar Rafeli que se ha divertido como una adolescente junto a sus amigas sobre una tabla de surf. Kate Moss también ha elegido la isla para tirarse a la bartola y refrescarse en un yate y cocktail en mano cuál celebrity. O Naomi Campbell y su melena al viento en una barca surcando el mar Mediterráneo.

Todos sabemos la afición de Naomi por nuestro país y todo lo 'tipical spanish', por eso también aprovechó su visita ibérica apra pasar otros días en la ciudad del glamur, Marbella. Al igual que Valeria Mazza quien ha lucido palmito por la orilla de playa marbellí. Todo un aluvión de ‘celebs’ extranjeras que son incapaces de resistirse ante los encantos de nuestra tierra.