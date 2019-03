Ava Sambora, ¿la nueva Miley?

Cuando el domingo pasado el rockero de Bon Jovi, Richie Sambora, presentó su nueva colección de moda 'White Trash Beautiful' en Hollywood, el guitarrista contaba con una nueva cara entre sus modelos: su hija Ava, de 13 años.

"Mi hija es preciosa, muy sociable, divertida, elegante... Yo estoy más que orgulloso de ella", confesó Richie, antes de que comenzara el desfile.

Pero no era la primera vez que Ava caminaba por una pasarela. Hace siete meses, esta joven promesa debutaba como modelo con la colección que su padre presentó en la Semana de la Moda de Los Angeles.

A pesar de tener los nervios a flor de piel, Ava hizo el cambio de ropa y salió a la pasarela luciendo un precioso top morado oscuro, pantalones de cuero cortos y unas cuñas a la última moda en color nude, con su madre Heather Locklear aplaudiendo muy emocionada desde la primera fila.

Pero cuando Ava no le está echando una mano a su padre, esta jovencita es como cualquier otra chica de su edad. "Me encanta Miley Cyrus ". "Me gusta absolutamente todo de ella y me encantaría poder actuar con ella algún día. Es mi modelo a seguir, después de mi padre", añadió.