Austin Butler, Sam Claflin y Anna Kendrick dan su último adiós a Philip Seymour Hoffman a través de las redes sociales

Este fin de semana el panorama hollywoodiense ha sufrido un varapalo tras conocerse la noticia de que Philip Seymour Hoffman ha fallecido a los 46 años de edad. El actor fue hallado sin vida en su apartamento de Nueva York, víctima, supuestamente, de una sobredosis.

Su cuerpo sin vida fue hallado en el baño con una jeringuilla aun colgando del brazo, y es que Seymour ya había confesado anteriormente sus problemas con las drogas.

Una triste noticia que ha conmocionado al mundo de Hollywood que no ha dudado en expresar su dolor a través de las redes sociales para despedirse del intérprete ganador de un Óscar. Deportistas, cantantes y presentadores también se han sumado a este último adiós:

@woodelijah: "Con el corazón roto y en shock, una real pérdida, descansa en paz Philip Seymour Hoffman".

@rickygervais: "Descansa en paz Philip Seymour Hoffman. De los mejores actores de una generación, un hombre tan dulce, cómico y humilde. Llevaste mucha alegría a tanta gente.



@samclaflin: "PSH - Estoy realmente sorprendido, triste y sin palabras".



@AnnaKendrick47: "Philip Seymour Hoffman. Insoportablemente, sorprendentemente, profundamente triste. Las palabras no pueden describir su vida y nuestra pérdida".



@PSchwarzenegger: "Maldita sea, acabo de escuchar sobre Phillip Seymour Hoffman. Ni siquiera puede creer eso. Gran actor. #rip".

@jamiechung1: "R.I.P Philip Seymour Hoffman. Fue uno de mis actores favoritos".

@elliegoulding: "Philip Seymour Hoffman, uno de los más magníficos actores en el mundo, ha muerto ? No puedo creer eso".

@austinbutler: "Desgarradora noticia. La vida es tan frágil. Philip Seymour Hoffman, gracias por la alegría que nos has dado a todos".



Mark Webber @AussieGrit: "Descanse en paz Phil. Amor y oraciones a su familia y a todos los que sufren de la terrible enfermedad de la adicción".



@bellathorne: "Condolencias a la familia del muy talentoso Philip Seymour Hoffman #RIP".



@Sarah_Hyland: "RIP Philip Seymour Hoffman. Usted fue un tremendo actor de que yo siempre había admirado. Los pensamientos están con sus amigos y familiares " .



Christina Applegate @1capplegate: "No tengo palabras. ¡Te vamos a extrañar!".



@evanrachelwood: "Estoy tan triste en tantos diferentes niveles por la pérdida de Philip Seymour Hoffman. Fue uno de los grandes. El perderlo es una tragedia absoluta".



@katewalsh: "Que descanse en paz, PSH. Un talento divino".



Ellen DeGeneres @TheEllenShow : "Philip Seymour Hoffman fue un hombre brillante y muy talentoso. La noticia de su muerte esta mañana me dejó muy triste y en shock. Mis pensamientos están con su familia y amigos".

@aaronpaul_8: "Hoy perdimos a uno de los grandes. Philip Seymour Hoffman descansa en paz. Te extrañaremos por siempre".

@Alyssa_Milano: "Descansa con los ángeles, Phillip Seymour Hoffman".

Eiza González @eizamusica: "Qué triste la muerte de Philip Seymour Hoffman, un inspirador y gran actor. Descansa en paz. Muy tristes noticias".