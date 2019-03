Ashton Kutcher cambia a Demi Moore por una vaca

Los divorcios no son plato de buen gusto y si no que se lo digan a Ashton Kutcher y Demi Moore. La ex pareja sigue dando de qué hablar dos semanas después de su sonado divorcio y es que Twitter es un arma infalible para lanzar ‘pullitas’ contra tu ex…

Una vez más esta red social está siendo testigo de las idas y venidas de la ruptura de una pareja archiconocida. Por eso nos hemos quedado atónitos cuando nos hemos dado cuenta de que Kutcher ha sustituido a la actriz por una nueva amiga ‘muuuuuuy’ especial: ¡una vaca!

Ashton se escapó a mitad del campo para reflexionar sobre su vida, pero como buen tuitero no lo pudo evitar y nos regaló esta imagen con el animal al fondo. No sabemos si la vaca le estará consolando en estos momentos de ‘bajón’, pero lo que queda claro es que le mira con ojitos…

Esperamos que esta escapada campestre le sirva al atractivo actor para aclarar su mente y, si no la aclara, al menos habrá ampliado su círculo de amistades…