Así es Hayley Roberts, la nueva esposa de David Hasselhoff 28 años menor que él

David Hasselhoff se ha casado con Hayley Roberts, la galesa con la que lleva saliendo desde hace 7 años y que conoció en el plató de 'Britain's Got Talent' mientras él trabajaba de jurado.

El actor y la modelo se han dado el "si, quiero" tras un largo romance que comenzó en el set de grabación del programa de talentos. Según ha contado David en varias entrevistas, la forma en la que se conocieron fue bastante espontánea. Ella se acercó para pedirle una foto y él contestó que solo accedería si ella le daba su teléfono. A pesar de los 28 años de diferencia que hay entre ambos, el actor no se detuvo a la hora de querer conquistar a Hayley.

La pareja ha celebrado su boda en una pequeña ceremonia en Puglia, al sur de Italia, rodeados de sus amigos más cercanos y de sus familiares, entre los que destacaban Taylor y Hayley, las hijas del actor.

El compromiso del exvigilante de la playa y Hayley tuvo lugar hace dos años en un bonito picnic en Malibú cuando después de un viaje largo que hizo Hayley a su tierra por motivos familiares. Según ha narrado él, durante el tiempo que su ya mujer estuvo fuera se dio cuenta de que no podía vivir sin ella.

"No te casas porque quieras vivir con alguien , te casas porque no puedes vivir sin ese alguien, yo me sentí así. Sabía que era muy infeliz sin ella. Esperé para pedirle matrimonio porque pensé que era demasiado mayor", explicó el actor en la última entrevista antes de su matrimonio.