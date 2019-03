Así está la situación entre Brad Pitt y Angelina Jolie un año después de su separación

Si echamos la vista atrás hace un año exactamente nos remontamos al momento en el que Brad Pitt y Angelina Jolie decidieron poner punto y final a su matrimonio.

Tras doce años de relación a finales del mes de septiembre de 2016 salió a la luz el bombazo sobre el divorcio de la pareja más importante de Hollywood. Una noticia que venía acompañada de mucha polémica pues las autoridades abrió una investigación al actor por una discusión con su hijo mayor, Maddox, y que se cerró sin cargos.

Recordamos que el primer en aparecer ante los medios fue Brad Pitt quien se ganó el respaldo de Hollywood en la última gala de los Globos de Oro el pasado enero. Mientras que Angelina se recluyó en su casa junto a sus seis hijos.

Fue en el mes de febrero cuando Jolie habló por primera vez sobre su divorcio en la promoción de su película en Camboya. Y muchos son los titulares que ha dado desde entonces sobre su situación sentimental con Pitt como: "no ha sido un proceso fácil" (a The New York Times), "prefiero llorar en la ducha que delante de mis hijos" (a Vanity Fair) o "no me gusta estar soltera, no es algo que yo quisiera" (a The Sunday Telegraph).

Durante todos estos meses la intérprete se ha volcado en sus hijos hasta que hace poco ha vuelto a la vida social. Brad solo ha concedido una entrevista a la revista 'GQ' en mayo donde se mostraba como el verdadero culpable por sus problemas con el alcohol.

Otro de los puntos importantes sobre el tema es la custodia de los seis hijos que tienen en común. Por el momento está en manos de Angelina aunque Brad está luchando por la custodia compartida. Aunque poco se sabe al respecto pues ambos sellaron un acuerdo de privacidad en cuanto a los términos del asunto.

"Hemos firmado un acuerdo para preservar los derechos de privacidad de nuestros hijos y nuestra familia manteniendo todos los documentos legales confidenciales y contratando a un juez privado para que tome las decisiones legales necesarias y para facilitar la resolución de lo que queda pendiente", decían en un comunicado único y común.

Entre otros temas a resaltar encontramos que Brad Pitt ha retomado el contacto con su exmujer, Jennifer Aniston, a quien le pidió perdón por el doloroso divorcio que vivieron tras dejarla por Angelina.

El primogénito de los actores, Maddox, también ha hablado para 'People' donde habla de lo maravillosa que es su madre, pero no dice ni una sola palabra de su padre. Además, no hay una imagen del actor con sus hijos desde la separación.

Y por último, los rumores han apuntado a que la pareja habría paralizado el proceso de divorcio aunque todo apunta a que son conjeturas.