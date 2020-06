Kim ha querido mostrar a sus seguidores cómo es el corsé que se enfundó para llevar el vestido de Thierry Mugler a la MET Gala de 2019. El vestido estaba confeccionado en tonos nude (sus favoritos) y tenía un gran escote y cristales colgando por toda la tela.

Para poder enfundarse dicho vestido, la influencer y empresaria necesitó la ayuda de un corsé. Ahora Kim Kardashian ha querido enseñar a sus seguidores cómo es ese corsé y contarles un poco la historia del mismo.

Tal como escribe en su perfil de Instagram: "Acabo de encontrar esto en mi teléfono de mi viaje especial a Londres el año pasado para conocer al Sr. Pearl. Llevé un corsé como este para el Met Ball para mi look @manfredthierrymugler Camp, pero perdí el corsé esa noche 🤦🏻‍♀️ y quiero que conservarlo para mi archivo, así que volé a Londres para encargar otro. También hemos comenzado a hacer algunos looks más, incluida mi puesta en escena especial del 40 cumpleaños. No puedo esperar para mostraros el vídeo LOOKSSSS que hemos estado preparando ✨ ✨".

