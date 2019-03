Ashton Kutcher suplica el divorcio a Demi Moore por orden de Mila Kunis

PRESIONADO POR TODAS PARTES

¡Menudo lío tiene montado Ahston Kutcher! La relación que el actor tiene con Mila Kunis le está dando más de un quebradero de cabeza. ¿El motivo? La separación con su ex pareja Demi Moore. Parece ser que Ashton no para de suplicarle a la que fue su mujer que firme de una vez los papeles del divorcio, ya que a Mila eso de estar con un hombre casado no le gusta un pelo. ¿Cederá ante la insistencia de la actriz?