Ashton Kutcher revela la extraña manera en la que superó su divorcio de Demi Moore

Ashton Kutcher y Demi Moore protagonizaron uno de los divorcios más sonados de Hollywood. Ahora, años después de su separación, y después de haber formado una maravillosa familia con la también actriz Mila Kunis, Kutcher habla de cómo vivió esos difíciles momentos.

"Justo después de divorciarme, me fui a las montañas durante una semana por mi cuenta. Me deshice de todos mis ordenadores, mi teléfono, mi todo. Estuve allí solo, así que no había con quién hablar. Sólo tenía una libreta, un bolígrafo, agua y té... para una semana", revela el actor a través del podcast Armchair.

Además, confiesa que también aprovechó ese momento para enfrentarse a otras relaciones pasadas: "Escribí cada una de las relaciones que tuve en las que sentía que había algún resentimiento o algún algo, arrepentimiento o lo que fuera y escribí cartas a cada una de esas personas. Y en el día siete, las transcribí todas a ordenador y las envié. Pensé, 'es probable que haya hecho algo de daño', así que empecé de cero".

Una forma un tanto extrema de superar un divorcio pero que al actor le funcionó perfectamente.