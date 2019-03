Ashton Kutcher reconoce el problema que tiene y por el que siempre lleva gorras

Ashton Kutcher ha estado en el programa ‘Late Night with Conan O’Brien’ donde se ha sincerado sobre el problema que tiene. Y es que con 25 años comenzó a notar que estaba perdiendo cabello, por lo que empezó a tomar un medicamento para combatir la alopecia.

Pero cuando decidió formar una familia junto a Mila Kunis, pensó que era un buen momento para dejarlo: “No sé siquiera si es seguro. Así que dejé de tomarlo hace tres años y ahora estoy sintiendo la pérdida. Empieza a caerse”.

Un problema para el que ha encontrado una solución: las gorras de baloncesto. “Suelo llevar gorras de baloncesto, por lo que creo que no hay problema. He decidido que soy uno de esos tíos que lleva gorra de baloncesto siempre. Cuando se me caiga del todo, no lo sabréis porque llevaré una gorra”, ha explicado.