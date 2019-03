Ashton Kutcher, pillado a la salida de un hotel con una rubia desconocida

¡Vaya pillada! Asthon Kutcher saliendo de un hotel en Los Ángeles muy bien acompañado... pero no de su mujer. La ‘amiga’ era una rubia que parecía querer ocultarse de los flashes, algo de lo que ya se estaban ocupando los dos gorilas que acompañaban a la parejita...

¿Y Demi, dónde estaba? Porque en el coche, desde luego, no. Si ya nos resultaba raruno verle salir del hotel con una chica, más raro todavía es que luego se fueran en coche juntos. Es normal que luego la pobre Demi le quiera llevar a todos lados con ella y sea como una lapa con su maridito, si es que es dejarlo suelto, ¡y la lía!

Intentamos no ser mal pensadas y decirnos a nosotros mismos: seguro que es una amiga. Pero entre tanto hacer que miro para otro lado como el que no quiere la cosa, el quiero pasar desapercibido y no puedo, y la cara de pocos amigos..., suponemos que no le ha sentado nada bien el momento ‘in fraganti’. ¿Por qué Ashton? ¿Es que estabas siendo un chico malo?