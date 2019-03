Ashton Kutcher se olvida de Demi Moore con su compañera de reparto, Lea Michele

Ashton Kutcher no pierde el tiempo y parece tener más que superada su reciente ruptura con Demi Moore. Y es que el actor se ha mostrado más feliz que una perdiz en el preestreno de su última película, New Year's Eve, y parece que ha sido su compi de reparto, Lea Michele, la culpable del brillo que irradian sus ojillos…

Todo comenzó el 5 de diciembre cuando Ashton y Lea llegaron al Graumans Chinese Theatre de Hollywood con motivo de la promoción de su película. Y es que lejos de pasar por el photocall sin pena ni gloria, los protagonistas de la historia de deshicieron en caricias, miradas y coqueteos varios. Vamos, que no se cortaron en demostrar que entre ellos ha surgido algo muy especial…

La parejita de actores vive un intenso y apasionado romance en el film y, a juzgar por las imágenes, es como si hubieran traspasado los límites de la ficción. Es más, es tal el buen rollito entre ellos que Lea le ha dedicado esta maravillosa y pastelosa frase en Twitter: “Ha sido un honor trabajar contigo. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Soy la chica más feliz del mundo. Me lo he pasado genial en la premiére de New Year's Eve". ¡Aquí hay tomate!

No ha pasado ni un mes desde que se hiciera oficial su ruptura y Ashton ya se muestra pletórico en compañía de la actriz, ¡hasta comparte con ella mensaje en Twitter! Algo que era muy habitual entre la ex pareja. ¿Qué pensará Demi de todo esto? Visto lo visto, parece que lo suyo no tiene marcha atrás...