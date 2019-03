Ashton Kutcher nos revela su secreto para tener ese cuerpo

EN UNA ENTREVISTA PARA 'MEN'S FITNESS'

A la pareja eso de no generar polémica como que no les va. Esta vez, la revista ‘Men’s Fitness’ le ha hecho una entrevista a Ashton Kutcher en la que ha confesado estar haciendo una dieta. Pero no con la idea de perder los kilitos de más que se cogen en estas fiestas con tanta comilona, sino un tratamiento que consiste en preparar al cuerpo para aguantar el hambre en caso de que llegue el Apocalipsis.