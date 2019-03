Ashton Kutcher y Mila Kunis esconden su amor en Roma

No ha pasado ni un año desde que comenzaran su romance, pero eso no ha impedido que Ashton Kutcher y Mila Kunis se hayan vuelto inseparables. La feliz pareja se encuentra en Roma por el rodaje de la nueva película de Mila, ‘The third person’, y claro, Ashton ha querido acompañar a su chica para que el trabajo le sea más llevadero.

Ambos aprovecharon la noche italiana para disfrutar de dos veladas de lo más romanticonas: primero en el restaurante Antica Pesa y al día siguiente, en el Boccondivino. Dos cenas de lo más idílicas que se vieron ‘alteradas’ cuando a la salida de ambos, se toparon con un grupo de paparazzi. Éstos no dudaros en fotografiar todos y cada uno de los pasos de la pareja hasta que ambos idearon un plan…

Decidieron taparse hasta las cejas, bien con sus bufandas o bien con un paraguas de lo más chic. Pero eso no fue suficiente y el actor acabó perdiendo los nervios y mostrándose de lo más desagradable con ellos.

Sin duda, un fin de noche que no gustó nada a los enamorados y que vieron cómo su noche de amor no fue tan perfecta como a ellos les hubiera gustado…