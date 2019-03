Ashton Kutcher habla por primera vez de su boda secreta con Mila Kunis

Ashton Kutcher y Mila Kunis se unieron en matrimonio en secreto el pasado mes de julio de 2015, un enlace del que los medios solo se enteraron unas semanas después. Los novios tuvieron mucho cuidado de que la prensa no descubriera nada sobre la boda, aunque ahora Ashton ha hablado por primera vez de ella en el programa de Ellen DeGeneres.

"No queríamos tener que gritar nuestros votos", comentó el actor, quien aseguró que estuvieron muy atentos de los paparazzi y que él estuvo muy preocupado por si aparecía algún helicóptero durante la ceremonia. Aunque antes de que nadie le tachara de egocéntrico, se apresuró a añadir que era una "preocupación legítima".

"Estaba publicando cosas en las redes diciendo que estaba en diferentes lugares para evitar eso. Realmente tratamos de permanecer bajo los radares", añadió explicando los trucos que utilizaron para evitar a los más curiosos.

Otro tema del que Ashton habló con DeGeneres fue de su hija de poco más de un año, Wyatt. "Le encanta bailar. Si canto 'The Wheel son the Bus Go Round', enloquece. Eso es lo suyo", comentó emocionado recordando algunos buenos momentos con la pequeña. Además, también confesó que a la niña le encanta moverse al ritmo de la canción 'Watch Me' de Silentó. ¡Qué mona!