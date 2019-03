Ashton Kutcher disfruta de las juergas brasileñas mientras Demi Moore es hospitalizada

No sabemos si es que Ashton Kutcher se lo está pasando tan bien en Brasil porque no se ha enterado de lo ocurrido con su ex, o es que pasa tres kilos de Demi Moore. La cosa es que, coincidiendo con la hospitalización de la actriz, Kutcher tuiteaba una foto en la que aparecía pasándoselo pipa, ‘surfeando’ bajo la lluvia de Sao Paulo.

“Navegando por las cales de Sao Paulo”, comentaba Ashton en la red social. Y acto seguido publicaba una foto en la que podíamos verle disfrutando de una buena bebida típica del lugar. Son muchos los que aseguran que el actor no se está privando de nada en su viaje brasileño y que se le ha podido ver de juerga constante.

Mientras tanto, Demi era hospitalizada por abuso de sustancias, según ha comentado su propio representante. Tras su separación, la actriz no ha levantado cabeza, ha perdido muchísimo peso y sus apariciones públicas han sido contadas. Por el contrario, Kutcher está disfrutando muy bien de su nueva vida de soltero… ¿Sabría Ashton lo que estaba pasando en Los Ángeles o el chico es un poco insensible?