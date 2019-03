Ashton Kutcher y Demi Moore comienzan la batalla legal por su divorcio

LA EX PAREJA NO SE PONE DE ACUERDO

Hace 16 meses que Demi Moore emitía un comunicado en el que anunciaba su separación de Ashton Kutcher, pero no ha sido hasta ahora cuando la actriz ha decidido acceder a firmar los papeles del divorcio. Eso sí, antes de ‘complacer’ a su ex, Demi está dispuesta a todo por llegar a un acuerdo económico, hasta el punto que de no ser así, iniciará una auténtica batalla legal por un divorcio que podría ser, cuanto menos, millonario.