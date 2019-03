Ashton Kutcher cumple 35 años y mira con ilusión hacia el futuro

Los dos últimos años han estados llenos de cambios para Ashton Kutcher. Su divorcio con Demi Moore, su carrera profesional…A punto de cumplir 35 primaveras y se puede decir que se encuentra en uno de sus mejores momentos, feliz junto a Mila Kunis y cosechando excelentes críticas por su gran interpretación como Steve Jobs.

El guapísimo Ashton no tuvo una infancia fácil. Tuvo varios trabajos, incluyendo la carpintería y trabajos relacionados con granjas y, desgraciadamente, su hermano mellizo tuvo problemas de salud que terminaron desembocando en una parálisis cerebral. Fue un cazatalentos quien le descubrió en un bar de Iowa y le invitó a participar en Fresh Faces of Iowa, una competición de modelos. Como no podía ser de otro modo, quedó el primero.

Después de posar para grandes firmas como Calvin Klein, debutó en la televisión con la serie That 70's Show. Su faceta cómica y divertida le ha granjeado sonados papeles en varias películas como Colega, ¿dónde está mi coche? (2000) o Recién casados (2003). En El efecto mariposa (2004) pudo salir del lado cómico y demostrar su valía en un nuevo tipo de papel. Caracterizado por meterse en sus interpretaciones hasta el fondo, hace poco tuvo que ser ingresado por llevar a cabo la misma dieta únicamente a base de frutas que hacía Steve Jobs, personaje que interpreta en jOBS.

En tema amores, Ashton es todo un rompecorazones. January Jones, Ashley Scott y Brittany Murphy han sido algunas de sus novias formales. Ha estado casado seis años con Demi Moore, hasta noviembre de 2011, cuando las supuestas infidelidades del actor terminaron por romper con la relación. Tras momentos difíciles, ahora sonríe junto a la actriz Mila Kunis.

¡FELICIDADES ASHTON!