Ashton Kutcher celebra su 34 cumpleaños en su peor momento personal

Ashton Kutcher celebra la llegada de sus 34 años, y no lo hace en un buen momento personal. Las críticas por su pasotismo durante la crisis sufrida por su ex esposa, parecen estar haciendo mella en su estado de ánimo. Pero parece que el actor ha querido dejar de lado todo eso y ha optado por hacer oídos sordos a todos los comentarios. Además, se ha animado a cambiar de look, con el pelo más corto y sin barba, y dar así una imagen de hombre renovado.

Mientras su ex pareja se encuentra en un centro de rehabilitación por abusar de ciertas sustancias, Ashton cumple años y suponemos que prepara una fiesta a lo grande para celebrarlo. Ya lo hizo el día que ingresaban a Demi Moore ... ¿Por qué no iba a hacerlo ahora? Y más después de las declaraciones que ha hecho un amigo suyo a la revista Us Weekly: "Solo quiere seguir adelante", desvela.

No sólo dijo eso, se sabe que no quiere volver nunca más con la actriz ya que parece que está disfrutando, y mucho, de su condición de divorciado. "Le preocupa el estado de Demi y le ayudará si se lo pide, pero no quiere formar parte de su vida nunca más", declara.

El actor comenzó su carrera como modelo en 1997. Dado su atractivo físico, que salta a la vista, y ese cuerpazo que no tiene desperdicio, hizo spots publicitarios para grandes marcas como Calvin Klein, lo que le ayudó a comenzar su carrera como actor. Así, conseguía su primer papel en la serie televisiva 'That 70´s show'. A partir de ahí, se convirtió en uno de los jóvenes actores más demandados debido a su belleza y a su capacidad para las comedias. 'Colega, ¿dónde está mi coche?', 'Esta chica me pone' o 'Recién Casados' son algunas de las películas que ha protagonizado.

Ahora, de vuelta a sus orígenes televisivos, sustituye a Charlie Sheen en 'Dos hombres y medio', con un contrato millonario. Está claro que este treinteañero está rodeado de éxito, aunque en el amor no podamos decir lo mismo. Aún así, desde aquí le deseamos un día estupendo y que siga sumando años así de bien, soltero o 'emparejao'. ¡Felicidades, Ashton!