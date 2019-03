Ashton Kutcher, Cameron Diaz, Vin Diesel y Lady Gaga, entre los más frikis del universo celebrity

Hoy se celebra el día del 'Orgullo Friki', una fecha muy festejada por aquellos que se consideran de esta condición. En Celebrities.es hemos hecho una selección de los famosos más frikis por diferentes facetas suyas o por las ‘perlitas’ que han soltado por su boquita.

Así, en el top del ránking tenemos a los frikis de los videojuegos. Aquí se llevan la palma Ashton Kutcher, que e sun loco de la Nintendo; Megan Fox, que es una auténtica fanática del Halo: Reach; Steven Spielberg, que ha creado hasta una saga de videojuegos llamada Medal of Honor; Estopa, que se pasan horas dándole al Pro; Cameron Diaz, que es una apasionao del World of Warcraft; o Mila Kunis, a la que le flipa el Candy Crush.

Entre los famosos más frikis en lo que a saber se refiere, tenemos a Mayim Bialik, que se ha doctorado en Neurociencia; Natalie Portman, que tiene en su haber varios títulos universitarios como el de psicología y el deperiodismo científico, además de hablar hebreo e inglés y haber estudiado francés, japonés, alemán y árabe; o David Duchovny, que se graduó en Yale en Literatura Inglesa, al igual que Jodie Foster.

En lo que a las declaraciones más frikis de nuestras celebrities se refiere, aquí tenemos para dar y regalar. Por ejemplo, Tamara Falcó: “Jo, es que hay familias que no tienen para comer. Yo no sabía que eso podía pasar en España. O sea, sabía que en África sí, pero en España no”. Otra joyita d ela corona fue la que soltó Justin Bieber cuanod visitó el museo de Ana Frank en Amsterdam: “Ha sido muy inspirador poder venir aquí. Ana era una chica maravillosa. Quizá habría sido ‘belieber’”.

También tenemos aquellas palabras de Mariah Carey: “Siempre que veo la tele y veo a esos pobres niños hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar llorar. Quiero decir, me encantaría ser así de flaca, pero no con todas esas moscas, y muerte, y esas cosas”. O Lady Gaga, que dijo: “Temo que si me acuesto con alguien robe la creatividad a través de mi vagina” o “Las estrellas del pop no deberían comer”.