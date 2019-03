Ashton y Demi enamorados de... Twitter

Ashton Kutcher y Demi Moore son la perfección hecha realidad o, al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Ha sido una pareja que ha estado en el punto de mira desde el principio, la diferencia de edad que les separa, los celos de Demi o las ‘curiosas’ muestras de cariño que se prodigan en twitter.

Ya hemos hablado en alguna ocasión que ser famoso y no estar en twitter es como si no existieras, por ello esta parejita de guapos no deja de actualizar sus perfiles y darnos en las narices con su felicidad, vida de ensueño y amor.

Mientras en España estamos escondidos bajo capas y capas de jerseys, gorros, orejeras y demás elementos antiestéticos las estrellitas se van a Egipto a pasar un poquito de calor. Hemos decidido sacar el álbum de fotos twitter y hacer un repaso a la bonita historia de amor de Demi Moore y Ashton Kutcher. No apto para desencantados en el amor.