Ashley Tisdale y Vanessa Hudgens se tatúan juntas

ENSALZAMIENTO DE LA AMISTAD

Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale son inseparables. La amistad que las une es tan grande que no quieren hacer nada por separado. Y es que las niñas Disney ya son todas unas mujeronas y no hay quién les impida tatuarse su cuerpo serrano. Así que las amiguitas no se lo pensaron dos veces y se fueron juntas a dejarse la piel bajo la aguja. ¿Qué te parecen sus nuevos 'tatus'?